Da el beneficio de la duda sindicato de Salud a autoridades, esperarán respuestas sobre peticiones

-La principal solicitud es la contratación del personal para que haya un buen funcionamiento de las unidades

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca. – En rueda de prensa integrantes de la subsección 03 del Sindicato de Salud, señalaron que le dan el beneficio de la duda a las autoridades estatales y federales, esto en torno a las peticiones que les hicieron, ya que será este viernes que nuevamente se van a reunir.

La principal petición es la recontratación del personal importante para los centros de salud y hospitales, como médicos, enfermeras y personal de limpieza, para que haya un buen funcionamiento de las unidades, ya que es imposible trabajar así, por lo tanto esperarán a que recontraten de nuevo, como lo prometieron.

En la Cuenca del Papaloapan son alrededor de 300 los despedidos desde el pasado 16 de septiembre, y los que buscan que sean recontratados próximamente y de no lograrse, estarían reuniéndose como Dirigencia y determinar que medidas implementar en la región y en el estado, esto sería ante las respuestas negativas de las autoridades.

En asamblea permanente se encuentra la mayoría de los centros de salud, sin embargo en los hospitales que son los más indispensables decidieron trabajar para no dejar a un lado la salud de los usuarios, pero lo hacen bajo protesta.

