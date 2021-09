Colectivo feminista de Oaxaca, se manifiesta en CDMX frente a palacio nacional

-Exigen alto al acoso que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca está realizando contra sus dirigentes.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La mañana de este lunes integrantes del colectivo “Violencia por ser Mujer”, se manifestaron en la Ciudad de México frente a palacio nacional, para informarle al Presidente Andrés Manuel López Obrador, que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), está acosando a las dirigentes de la agrupación.

En ese sentido exigen un alto a esta situación, ya que señalan que sus dirigentes están siendo objeto de intimidación y persecución policíaca por parte de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca que dirige Arturo Peimbert Calvo, en un acercamiento que tuvieron con personal de la presidencia, les manifestaron la situación.

Señalaron que como colectivo su misión es velar y defender los derechos de las mujeres, principalmente de la región mixteca, quienes les han pedido su ayuda para continuar con la búsqueda de sus hijas desaparecidas, ya que hasta el momento ninguna autoridad ha hecho algo al respecto para dar con sus paraderos.

Además dijeron que continuarán con sus acciones y demandas, también responsabilizaron al Fiscal Arturo Peimbert Calvo de cualquier daño o agresión que pudiera sufrir alguna de sus integrantes y dirigentes, principalmente de la SubDirectora del colectivo Guadalupe Vera, quien señalan ha sido objeto de constante acoso y espionaje telefónico.

