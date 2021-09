Casa de la Cultura Oaxaqueña una de las sedes de la 41 FILO

-El sector cultural va a ser determinante para las nuevas circunstancias de la convivencia social, expresó el director general de la CCO, Jesús Emilio de Leo Blanco

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 27 de septiembre de 2021. Del 16 al 23 de octubre, la Casa de la Cultura Oaxaqueña (CCO) será una de las sedes de la 41 Feria Internacional del Libro (FILO) que albergará actividades presenciales respetando todos los protocolos de seguridad e higiene para cuidar de sus colaboradores y de las y los visitantes de esta fiesta de las letras.

Durante la rueda de prensa, el director general de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, Jesús Emilio de Leo Blanco, agradeció la invitación que la directora general y el presidente honorario de la FILO, Vania Reséndiz Cerna y Guillermo Quijas, respectivamente, hicieran a la institución para ser una de las 17 sedes que tendrá la Feria en la ciudad de Oaxaca de Juárez.

Emilio de Leo Blanco, consideró que el formato híbrido que incluye actividades presenciales y en línea de la 41 FILO, permitirá a las y los oaxaqueños regresar a los espacios culturales. “Estamos convencidas y convencidos que el sector cultural va a ser determinante para las nuevas circunstancias de la convivencia social. Desde el sector cultural se promueve el respeto, la tolerancia”, dijo.

Asimismo, expresó que “en una etapa de incertidumbre que ha generado la pandemia por la COVID-19, las instituciones, los proyectos culturales han pasado por una etapa de transformación y esto ha implicado revalorar los proyectos como lo es la Feria Internacional del Libro de Oaxaca”.

El Director General de la CCO expresó que la institución está preparada y complacida en recibir a las y los visitantes de la 41 Feria Internacional del Libro, además consideró que esto representa una nueva alianza entre personas de la sociedad civil y el sector público para que, con ello, se pueda volver a confiar en las instituciones culturales.

Cabe destacar que durante la presentación de la programación de las actividades de la 41 FILO estuvieron presentes la presidenta del Comité del Centro Comunitario de Teotitlán del Valle, Eva Melina Ruiz González, y el director del Museo de Filatelia de Oaxaca (MUFI), Eduardo Barajas.

Comentarios

