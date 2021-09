Anciano de la serie “El Juego del Calamar” se vuelve viral como persona desaparecida en Tuxtepec y Veracruz

-Su imagen se ha hecho viral, de modo que lo comparten con características de lugares exactos con la leyenda de se encuentra perdido y se buscan sus familiares.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca.– La imagen de un anciano de una exitosa serie coreana se ha hecho viral, y no es a causa de su actuación, sino por el contrario, su fotografía ha sido viralizada por páginas y perfiles en las redes sociales en donde se afirma, es una persona que se encuentra desaparecida.

Este tipo de publicaciones ya se han observado en donde se puede leer casi la misma frase, “Si alguien conoce a este señor, se encuentra perdido”, seguido de los lugares en donde supuestamente se encuentra o ha sido visto.

En Tuxtepec y otros municipios de la entidad oaxaqueña y también el estado vecino de Veracruz, ya se han encontrado algunas publicaciones de este famoso personaje llamado Oh Yeong-su como Oh Il-nam «No. 001», ubicándolo afuera de una tienda de conveniencia, mercados, tiendas departamentales, centros comerciales, parques e incluso dependencias, describiéndolo como una persona de la tercera edad desorientado.

Aunque bien es muy afamada la serie del “El Juego del Calamar”, una vez más se comprueba que no todos tienen acceso a las plataformas que ahora están disponibles en la red, varias personas han compartido en sus perfiles personales e incluso spamean en grupos y páginas.

Los más jóvenes y quienes ya vieron la serie se han divertido con éste meme, sin embargo, es una situación alarmante, ya que la gente instintivamente se deja guiar por la buena voluntad.

El compartir información debe llevar responsabilidad y verificar si lo que consumimos es confiable, los consumidores se vuelven irracionales al no comprobar la fuente de donde sale la información, lo que propicia a realizar noticias falsas, oh como se conocen en la web “fakenews”.

La falta de clasificación de contenido y el rápido crecimiento de las redes sociales, han rebasado ya la capacidad de entendimiento de la población mundial y es que a causa de la pandemia del covid-19, el consumo de estos productos creció brutalmente a causa del resguardo en casa.

