Peña Nieto no comparecerá por represión en Nochixtlán, juez lo deslindó

Comité de Víctimas aseguran que hechos ocurridos el 19 de Junio del 2016 no quedarán impunes

De la Redacción

Oaxaca, Oaxaca. – Integrantes del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio denunciaron ante los medios de comunicación que un Juez de Control de Justicia Penal de Oaxaca rechazó que el ex presidente de la República Enrique Peña Nieto, compareciera por los hechos ocurridos en Asunción Nochixtlán, en el año 2016.

Cómo comité, informaron que ya lograron que se llamara comparecer a Enrique Galindo Cevallos ex Comisionado de la Policía Federal, Renato Sales ex Comisionado Nacional de Seguridad, al ex Gobernador del estado Gabino Cué Monteagudo, así como al ex Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, sin embargo este 23 de septiembre el Juez determinó que el ex presidente no debía comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La decisión del juez se suma a varios hechos que ellos han denunciado como es la obstaculización por parte de los investigadores de la FGR, así como no llevar a juicio a los responsables de estos hechos.

Por lo que destacaron que no van a dejar que estos hechos queden impunes, por lo que seguirán luchando para exigir justicia.

Sin embargo tras dar a conocer que no llamaran a comparecer al ex presidente de la República, se da a conocer que fueron detenidos dos mandos policiacos que participaron en este operativo ocurrido el 19 de junio del 2016.

