FGEO realiza cateo contra narcomenudeo en San Francisco del Mar; una persona fallecida y una más detenida

-Elementos de la AEI y de la Guardia Nacional ejecutaron el operativo, fueron recibidos a balazos por lo que repelieron la agresión.

De la redacción

Oaxaca de Juárez, Oax., 26 de septiembre de 2021.- Con el objetivo de brindar certeza sobre los hechos ocurridos la mañana de este domingo 26 de septiembre de 2021, en jurisdicción de San Francisco del Mar, en la región del Istmo, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informa que, en el momento de cumplimentar una orden de cateo en un domicilio de la referida población, los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) fueron víctimas de un ataque armado en el que perdió la vida una persona del sexo masculino.

Elementos de la AEI del Istmo de Tehuantepec, con apoyo de efectivos de la Guardia Nacional (GN) dieron cumplimiento a la orden de cateo asentada en el cuadernillo de antecedentes 50/2021, con el propósito de asegurar narcóticos en dos domicilios del municipio de San Francisco del Mar. Sin embargo, en uno de ellos, sujetos desconocidos abrieron fuego contra los elementos policiales, quienes repelieron la agresión. En este incidente perdió la vida la persona identificada como H. C. R., alias “Cuaco” o “Caballo”.

Posteriormente, se logró la detención de un joven de 18 años, además que en el lugar aseguraron varias dosis de la droga denominada cristal, así como tres armas de fuego y un vehículo de motor marca Nissan, los cuales serán presentados ante el Agente del Ministerio Público de la FGEO y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Asimismo, la Institución aseguró a un niño de 12 años, quien fue trasladado a la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y a la Sociedad, a fin de brindarle la atención integral conforme a las necesidades de la víctima.

La Fiscalía General prioriza el bienestar de la ciudadanía, realizando acciones firmes contra grupos criminales que pretendan desestabilizar la paz social.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario