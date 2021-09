Decide ser donante y transforma la vida de hasta 10 personas: SSO

-En el marco del Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, los SSO buscan generar conciencia sobre la importancia de la donación

-Del 26 de septiembre al 1 de octubre se llevará a cabo la Semana de la Donación y Trasplante bajo el lema “Toma la decisión de ser donante”

Oaxaca de Juárez, Oax. 26 de septiembre de 2021.- En Oaxaca, un total de 100 personas están a la espera de un trasplante de órganos y tejidos, y a nivel nacional, la cifra rebasa las 20 mil, sin embargo, si una persona decide convertirse en donador puede salvar hasta 10 vidas y marcar la diferencia, aseveraron los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Lo anterior, en el marco del Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, que se conmemora todos los 26 de septiembre de cada año, con el objetivo de generar conciencia y reflexionar sobre el valor de la donación.

En este sentido, el Consejo Estatal de Trasplantes (Coetra), del cual forma parte los SSO, en coordinación con el Centro Nacional de Trasplantes (Centra) y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO), llevarán a cabo del 26 de septiembre al 1 de octubre la Semana de la Donación y Trasplante bajo el lema “Toma la decisión de ser donante”.

La dependencia detalló que el propósito de esta acción, es difundir y fortalecer la cultura de la donación mediante las redes sociales de los SSO, así como en la página y perfil de Facebook Trasplantes SSO, en donde, además, el 1 de octubre un paciente trasplantado compartirá su testimonio, se hará un reconocimiento a las y los donadores, equipo de salud y directores de los establecimientos que tienen el programa activo para trasplantes en la entidad.

La dependencia precisó que, el trasplante de órganos, tejidos y células se presenta como una alternativa terapéutica para aquellos pacientes con padecimientos cuya consecuencia es la insuficiencia irreversible de algún órgano o la disfunción de algún tejido, en algunos casos es la única alternativa para conservar la vida.

En lo que va del año, se han realizado un total de 24 trasplantes de córnea y dos de riñón en la entidad, por parte de centros hospitalarios que cuentan con licencia o autorización para realizar trasplantes por parte del Centra, entre ellos, el Centro Ambulatorio Santa Fe, Hospital Reforma y la Clínica Oftalmológica Visión Láser.

Y es que la institución refirió que, en vida, cualquier persona puede ser donador incluso las y los menores a partir de los dos años, aunque éstos solo pueden donar médula ósea con autorización de la madre, padre, tutor o representantes legales. Las únicas personas que no pueden ser donantes son aquellas con alguna discapacidad.

Los órganos que pueden ser trasplantados son: corazón, riñones, hígado, páncreas y pulmón; en tejidos, son, la médula ósea, córneas, piel, hueso, válvulas cardiacas, cartílago, tendones, arterías y venas.

Aunado a ello, existen dos tipos de donadores, el vivo y cadavérico, el primero puede donar: lóbulo pulmonar, sangre, un riñón, médula ósea, segmento de hígado y páncreas, también fragmento de hueso. Mientras que el segundo puede donar, córneas, cartílago, hígado, corazón, pulmón, venas, páncreas, intestino, riñones, piel, ligamentos, tendones y hueso.

Cabe destacar que en la entidad se cuenta con seis Unidades Médicas con licencia activa para el “Programa de Trasplantes” (HRAEO, el Hospital Regional del ISSSTE “Presidente Juárez”, la Clínica las Rosas, Hospital Reforma, Clínica Oftalmológica Visión Láser y el Centro Ambulatorio Santa Fe), y en cada una existe un Coordinador de Trasplantes.

Éste, es quien junto con un grupo multidisciplinario lleva el control y seguimiento de pacientes en donde también pueden acudir y ser registrados como donantes o hacerlo directamente a través de la página www.cenatra.gob.mx/dv/ y para solicitar su tarjeta de donación en: https://www.gob.mx/cenatra/documentos/27209 .

En ese mismo sentido se les invita a visitar las páginas y perfiles en Facebook: https://www.facebook.com/TrasplantesOaxSSO y https://www.facebook.com/trasplantes.oaxacasso.9/.

En caso de requerir información adicional, también pueden acercarse a la Dirección de Atención Médica de los SSO cuyas oficinas están ubicadas en la calle de Miguel Cabrera número 514 o llamar al teléfono: 951 501 5020 extensiones 105 y 108, así como a través de los servicios médicos del IMSS, ISSSTE, Sedena, Semar o Pemex, en caso de ser derechohabiente.

