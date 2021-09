Aumenta castigo a quien practique el matrimonio infantil para cometer actos delictuosos

San Raymundo Jalpan, Oax. 26 de septiembre 2021.- La LXIV Legislatura del Estado, aprobó castigar hasta con 15 años de cárcel, a quien obligue a contraer matrimonio a una persona menor de edad a cambio de dinero, para prostituirla o esclavizarla.

Lo anterior, al adicionar un segundo párrafo al Artículo 28 de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en el Estado de Oaxaca.

La nueva redacción establece aumentar la sanción, que puede ir de 6 a 15 años de prisión, a quien obligue a contraer matrimonio a una persona menor de edad, de manera gratuita o a cambio de pago en dinero o en especie entregada a sus padres, tutor, familia.

La misma pena se aplicará a cualquier otra persona o grupo de personas que ejerza una autoridad sobre ella, o se realice con el fin de prostituirla o someterla a esclavitud o prácticas similares aun cuando se haya obtenido el consentimiento de la persona menor de edad.

También, con una reforma a las fracciones VI y VII del artículo 75 de esta ley, se estableció realizar las adecuaciones de armonización legislativa a las disposiciones normativas que cuentan con el nombre de instituciones ya desaparecidas o que han sido modificadas.

La reforma fue promovida por las diputadas Elisa Zepeda Lagunas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y Aurora Bertha López Acevedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; dictaminada por la Comisiones Permanentes Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Grupos en Situación de Vulnerabilidad.

