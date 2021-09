Alrededor de 13 productores, participaron en el Mercadito Tochtli en Tuxtepec

Cada domingo estarán ofreciendo sus productos que son amigables con el medio ambiente.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este domingo se realizó en el municipio de Tuxtepec el Mercadito Ecológico Tochtli, en donde productores de la región de la Cuenca del Papaloapan pusieron a la venta los productos que elaboran de manera amigable con el medio ambiente.

Los productores fueron separados por categorías que manejaron que son la artesanal, orgánico y natural, encontrando chocolate y los derivados del cacao, miel y derivados de este producto, así como la malanga, cerveza tradicional, pan tradicional, plantas, textiles y otros más, todos elaborados de manera tradicional o artesanal.

Una de las Coordinadoras del Mercadito, Jennifer Borja Ortega, dio a conocer que fueron 13 los productores que estuvieron exponiendo sus productos, los cuales en su mayoría son amigables con el medio ambiente, además de que su proceso de producción es diferente, además de que serán los productores que los vendan de manera directa sin intermediarios.

Este mercadito estará cada domingo de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde en el muro boulevard y la calle16 de septiembre, y en cada edición habrá diferentes productos debido a que aún sigue abierta la convocatoria para que puedan participar próximamente.

Lo que se busca es que cada domingo haya diferentes productores ofreciendo sus productos, por lo que invitaron a los ciudadanos a conocer los diversos productos orgánicos que estarán ofreciendo.

