IEEPO conmemora bicentenario de la consumación de la Independencia

-Con apoyo del gobernador, Alejandro Murat Hinojosa y el director general, Francisco Ángel Villarreal se realizaron actividades culturales con la participación de Chile y Brasil.

De la redacción

Oaxaca de Juárez, Oax. 26 de septiembre de 2021.- El Ballet Cultural Puku Rangi Tea de Chile y la cantautora brasileña Luiza Lian se presentaron este fin de semana en Oaxaca, con un espectáculo de música, danza y canciones, como parte de los eventos conmemorativos por los 200 años de la consumación de la Independencia de México y que en la entidad correspondió organizar al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

El arte y cultura de estas naciones de América del Sur, se convirtieron en el vínculo de amistad para celebrar a México al que han considerado un país hermano; por lo cual fueron invitados a presentarse en la entidad con el apoyo del Consejo Oaxaqueño de Conmemoraciones de Hechos, Procesos y Personajes Históricos de México 2021-2022, que preside el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y en el que funge como secretario técnico el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal.

El Ballet Cultural Puku Rangi Tea, integrado por diez bailarines y cinco músicos, mediante la danza mostró parte de la cultura Rapa Nui de Isla de Pascua, con piezas sobre amor, historia y de sentido melancólico, pero también donde hacen referencia desde la parte más antigua hasta la más reciente de su cultura, todo de forma tradicional y auténtica, sin influencias de la música moderna.

También, la cantautora brasileña Luiza Lian, hizo vibrar a las personas asistentes que se deleitaron con las interpretaciones musicales de la joven en las que habla del amor, espiritualidad afrobrasileña y los problemas de las relaciones actuales, temas que integran su espectáculo denominado Azul Moderno.

En el evento realizado en el Centro de las Artes de San Agustín, a nombre del Director General del IEEPO, el subdirector general de Servicios Educativos, Álvaro César Guevara Ramírez, dio la bienvenida a Oaxaca al embajador extraordinario y plenipotenciario de Brasil en México, Fernando Estellita Lins de Salvo Coimbra y a sus acompañantes, así como a la Ministra Consejera de la embajada de Chile en México, Verónica Rocha Ormeño, quienes asistieron en representación de sus países.

Acompañado por el presidente municipal de San Agustín Etla, Luis Rey Ortiz Santiago, señaló que este tipo de eventos permite hermanar aún más a las naciones, en este caso Brasil y Chile y compartir su arte, cultura y tradiciones.

En su intervención, el Embajador de Brasil agradeció la invitación que el Gobierno de México y de Oaxaca le realizó para participar en esta actividad cultural. “Me da mucho gusto estar aquí en la tierra de hombres ilustres y personajes de historia de México” indicó.

Este 27 de septiembre de 2021 se cumplen 200 años de la entrada del ejército Trigarante a la Ciudad de México luego de 11 años de guerra por la independencia mexicana. La fecha está marcada como la consumación de la lucha independentista, por lo que fueron preparados numerosos eventos en toda la República Mexicana para conmemorar y celebrar su bicentenario.

Además del Centro de las Artes de San Agustín, los espectáculos culturales con el Ballet Cultural Puku Rangi Tea de Chile y la cantautora brasileña Luiza Lian, se presentaron en el Teatro Macedonio Alcalá con las medidas sanitarias y el aforo considerado por las autoridades.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario