Cesan de su cargo a elemento PABIC por infringir la ley

-Fue puesto a disposición de la Fiscalía para el debido proceso.

De la redacción

Oaxaca de Juárez, Oax. 26 de septiembre de 2021.- La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) que encabeza Heliodoro Díaz Escárraga informa que, un integrante de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC) fue cesado de manera inmediata de su cargo al no cumplir con sus funciones como lo marca la ley y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para el debido proceso.

Lo anterior, debido a que Josué “NN”, quien se encontraba comisionado en el Centro Penitenciario, Tanivet Varonil, pretendía ingresar a las instalaciones hierba seca con características propias a la marihuana.

Ante dichos hechos, la SSPO no permitirá que ningún integrante de las áreas o corporaciones de la SSPO trasgreda la ley, ya que estas acciones van en contra de las normas y valores que rigen el código de conducta y principios constitucionales de la institución.

Cabe resaltar que, el elemento fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica, en tanto la Dirección General de Asuntos Internos, inició los procedimientos correspondientes para determinar lo procedente.

La SSPO reitera su compromiso de garantizar la seguridad y gobernabilidad dentro de los Centros Penitenciarios en el estado; así como, en las ocho regiones de la entidad oaxaqueña.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario