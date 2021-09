¡Primero las mujeres de San Jacinto Amilpas!: Lic.Yolanda Santos Montaño

-A través de gestiones provee educación continua empoderamiento a las mujeres de San Jacinto Amilpas.

Para la Presidenta Municipal de San Jacinto Amilpas Lic.Yolanda Santos Montaño es importante crear espacios y sobre todo dar prioridad al empoderamiento feminino, su administración se ha caracterizado por tener más mujeres en cargos de mando.

Santos Montaño argumentó; Desde hace más de 8 años, me comprometí con mis compañeras mujeres, inicié un grupo en el patio de mi casa que poco a poco fue creciendo y fuimos diversificando los talleres, se obtuvieron grandes resultados pues muchas de ellas ahora son maestras artesanas y mujeres referentes de San Jacinto Amilpas.

Cuando asumí el cargo, de las primeras actividades que tenía como prioridad, fue instalar por primera vez en San Jacinto Amilpas la Instancia Municipal de las Mujeres, marcando un hecho histórico, dando voz y apoyando las diferentes problemáticas que como mujeres nos han aquejado, logrando cada vez reducir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres.

La edil, también comentó: Esta semana gracias a la gestión que realicé, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres Oaxaqueñas, impartimos el taller de “Plomería Básica” a dos grupos de mujeres, aproximadamente unas 60 mujeres, se obtuvo una gran respuesta, estuvo a cargo nuestra Instancia Municipal de las Mujeres la cual ha realizado un gran trabajo.

El objetivo de este taller es seguir empoderando a las mujeres con conocimientos, dándoles las herramientas necesarias para salir adelante por nosotras mismas, eliminando la barrera y el estereotipo que por muchos años nos adjudicaron a las mujeres, este beneficio también es para todas las familias del municipio.

Para finalizar la Presidenta Municipal Añadió; seguiré trabajando por el bienestar de todas y todos siempre con el estandarte de mejorar las condiciones de equidad de género.

