Mediante encuestas, MORENA elegirá a su candidato a la gubernatura de Oaxaca

La convocatoria sale en el mes de noviembre

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- A través de un comunicado, se dio a conocer que en el mes de noviembre se lanzará la convocatoria para elegir el candidato de MORENA a la gubernatura de Oaxaca, y el cual será seleccionado a través de la encuesta.

Podrán inscribirse todos aquellos que quieran participar, y tal cual lo marcan los estatutos de MORENA, el candidato será elegido mediante la encuesta es decir se pedirá la opinión de la gente a través de las encuestas, las cuales, aseguró el comunicado que serán muy transparentes, y sobre todo en donde no haya dudas de que se toma en cuenta a la población.

Esta será la decisión del pueblo, sin poner por encima algún interés personal, señala este escrito, en donde además buscarán que este proyecto de la cuarta transformación dure muchos años más.

Hasta el momento quienes ya alzaron la mano para encabezar este proyecto son Susana Harp, quien rindió su informe de actividades este viernes, en donde además estuvo acompañada por el Dirigente Nacional de este Partido Mario Delgado, así como el Dirgete esttal Sesul Bolaños, y diputados licales y federales; pero además Salomón Jara es otro de morenista que busca ser el candidato a la gubernatura por este estado

