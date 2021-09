En un 70% de los noviazgos, existe la violencia

Es necesario identificar los signos de violencia para alejarse de las relaciones en donde haya agresiones.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El coach en Desarrollo Humano Said Bocanegra dio a conocer que en un 70% de las parejas existe la violencia en el noviazgo, por lo que es importante detectar a partir de donde la relación ya no es sana, y es preferible alejarse.

En el marco del Día Naranja que se conmemora los días 25 de cada mes, puntualizó que uno de los factores que provoca la conducta violenta en los jóvenes y que es reflejada en el noviazgo, es porque vienen de un núcleo familiar en donde existe la violencia.

Dijo que es importante que en el noviazgo haya la concientización y sobre todo saber diferenciar cuando hay víctimas de violencia, y de ser necesario alejarse ya que en este punto ninguna de las partes se sienten cómodas en la relación “hay que buscar ayuda, si uno todavía puede solo salir de una relación, porque suele ser adictiva, hay que tomar diferentes cartas en el asunto para salir de una relación o buscarle una solución si todavía se puede”, agregó.

Aunque sea difícil de aceptar, la violencia en el noviazgo se da a partir de un insulto o un comentario que haga sentir incomoda a una de las parejas, ya sea del hombre hacia la mujer o en algunos casos de la mujer hacia el hombre, “en un caso más grave viene siendo la violencia física que incluye empujones, jalón de cabello o golpes o incluso atentar con heridas graves, o en situaciones sexuales obligadas”, enfatizó.

El coach impartió la conferencia “Violencia en el noviazgo”, la cual fue coordinada por el Instituto Municipal de la Mujer y el Instituto Municipal de la Juventud .

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario