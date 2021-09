Detienen a dos policías que participaron en operativo en Asunción Nochixtlán

-Uno de los elementos pertenece a la Policía Federal y el otro Policía Estatal.

Con fuente La Jornada

Oaxaca, Oax. La madrugada de este sábado fueron detenidos dos mandos policiacos que participaron en el operativo policiaco realizado en Asunción Nochixtlán el 19 de junio de 2016, en el cual 8 civiles perdieron la vida y resultaron más de 100 heridos por disparos de arma de fuego, uno correspondiente a la policía estatal y otro a la extinta policía federal.

De acuerdo con fuentes de seguridad, por parte de la Policía Estatal fue detenido en la ciudad de Oaxaca Juan P. A., quién se desempeñó en 2016 como director de la División de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal, asimismo se informó que se logró la aprehensión en la Ciudad de México de Carlos G. R., quien formaba parte de la PF y quién era uno de los elementos que se encontraba al frente del operativo de desalojo solicitado por el gobierno de Gabino Cué Monteagudo.

Estás son más primeras detenciones a más de 5 años de estos hechos, en los que elementos de las policías federal, estatal y Gendarmería efectuaron un operativo en Asunción Nochixtlán, localidad perteneciente a la región de la Mixteca donde profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación mantenían un bloqueo carretero en protesta por la imposición de la reforma educativa, así como por la detención de miembros del Comité Ejecutivo Seccional.

Fuente La Jornada https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/25/estados/detienen-a-dos-policias-que-participaron-en-operativo-en-asuncion-nochixtlan/

