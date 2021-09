Baja el dengue en la Cuenca, reporta Jurisdicción Sanitaria aproximadamente 10 casos

Piden a la población que siga con las medidas de sanidad

Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- El Jefe Jurisdiccional de la Cuenca del Papaloapan Jesús Alejandro Ramírez Figueroa, dio a conocer que tras la campaña intensa de nebulización se logró bajar el número de casos de dengue.



Dijo que antes de esta campaña se reportaban hasta 150, sin embargo actualmente no pasan de 10 casos de esta enfermedad transmitida por vector, y reiteró que este descenso en los casos fue debido a la campaña que inició hace un mes aproximadamente no solo de nebulización sino también de control larvario que se siguen haciendo.

“teníamos antes número más alto, pero ahorita lo tenemos controlado, y lo que tenemos que hacer es seguir permanentes en la erradicación del sancudo”, agregó.



Aunado a que la ciudadanía debe colaborar limpiando sus patios y sobre todo eliminando los criaderos de mosquitos, además de que pongan atención a los terrenos baldíos, ya que al no limpiarse ayudan a la reproducción de los mosquitos.



Cabe hacer mención que en lo que iba de este 2021 hasta las últimas semanas de agosto se reportaban en la región de la Cuenca del Papaloapan 73 casos confirmados, así como 289 probables, y 81 casos negativos, cifras hasta el corte de este 19 de agosto, posicionando a la región en el segundo lugar a nivel estatal, seguida por los Valles Centrales .

