Avala Parlamento oaxaqueño rechazos y ratificación de funcionarios del Tribunal de Justicia

Los dictámenes sometidos a votación del Pleno Parlamentario fueron emitidos por la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia.

San Raymundo Jalpan, Oax. 25 de septiembre de 2021.- La Cámara de Diputadas y Diputados de Oaxaca aprobó el rechazo y la ratificación de titulares de magistraturas del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado.

En un primer dictamen aprobó ratificar al ciudadano Luis Enrique Cordero Aguilar, al cargo de Magistrado. Lo anterior al considerar que tanto en su expediente personal, en relación con su trabajo como Magistrado y su actuar jurisdiccional, prevalece el profesionalismo y el impulso de los derechos de los pueblos indígenas, mediante de una actuación pertinente y avanzada.

En otros dos dictámenes, avaló la no reelección en el cargo de la Magistrada Ana Mireya Santos López y el Magistrado René Hernández, por no cumplir con los requisitos establecidos en la ley.

La ratificación y los rechazos se dieron en cumplimiento al Artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, el cual establece que es facultad del Congreso Local, elegir a las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, de conformidad con lo establecido por el Artículo 102 Constitucional.

Los conceptos considerados en la emisión del dictamen son: eficiencia, capacidad, probidad, honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

