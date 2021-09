Tras más de un mes cerrada, abren oficinas de la Jurisdicción Sanitaria en Tuxtepec

-La autoridad no aclaró si fue por el pago del adeudo con el dueño del inmueble, quien cerró las oficinas y cambió candados el 11 de agosto.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este jueves, reabrieron la Jurisdiccion Sanitaria número 3, luego de que en los primeros días del mes de agosto, el propietario del inmueble colocara candados ante la falta del pago de la renta.

Fue el pasado 11 de agosto que el propietario del inmueble ubicado en la calle Morelos, Alfredo Carretero, colocó candados en el edificio evitando que pudieran ingresar, ya que le debian alrededor de 12 meses de renta, siendo hasta este jueves que abrieron una vez más las oficinas y así apartir de este viernes, laboraron de manera normal.

El Jefe Jurisdiccional de la Cuenca del Papaloapan Jesús Alejandro Ramírez Figueroa, informó que este jueves se liberó el edificio, mismo que se mantuvo cerrado, primero fue por el cierre de parte del propietario, pero después se sumaron las movilizaciones de los trabajadores de vectores, sin embargo no especificó si se pagó el monto que se debía.

Dijo que posiblemente vuelvan a tomar las oficinas, todo depende de las movilizciones que siga realizando la sección 35, esto para exigir la contratacion del personal, por lo que llamó a los sindicalizados a evitar seguir afectando este inmueble.

Desde el inicio del año, la toma de la jurisdiccion sanitaria ha sido parte de las movilizaciones de los trabajadores pertenecientes a las diversa secciones sindicales, lo que ha provocado el atraso en algunas actividades administrativas de la dependencia.

