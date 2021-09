Sí me voy a anotar para ser candidata de MORENA al gobierno de Oaxaca: Susana Harp

-Esto lo dijo respaldada por el Senador Ricardo Monreal

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La Senadora por MORENA Susana Harp Iturribarría dijo categóricamente que se anotará para buscar la candidatura de su partido al gobierno del estado de Oaxaca, reiteró que buscará seguir trabajando en beneficio de los oaxaqueños desde cualquier espacio público.

Esta declaración la hizo respaldada por el Senador y Coordinador de la Fracción Parlamentaria de MORENA, en el Senado de la República Ricardo Monreal y Senadores de otras entidades del país, quienes coincidieron en que el partido y la militancia, deben llegar unidos para garantizar el triunfo en la elección del próximo 5 de junio de 2022.

Esta afirmación la hizo previo a la rendición de su tercer informe de actividades legislativas, en dónde se enfocó en las iniciativas que ya han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y refirió que los temas políticos los abordará en otro momento, es importante mencionar que en su informe estuvieron presentes Diputados Federales y Diputados Locales, quienes no son del grupo de Salomón Jara.

El Senador Ricardo Monreal dijo que Susana Harp, es una mujer que siempre está trabajando y que si no se ha pronunciado abiertamente sobre su aspiración en buscar la candidatura de MORENA al Gobierno de Oaxaca, es precisamente a que se encuentra generando iniciativas en beneficio de las comunidades indígenas y afromexicanas, estas últimas, ya reconocidas en la constitución política.

Entre los asistentes al informe se encontraban el dirigente nacional de MORENA Mario Delgado, el Diputado Federal por el PT Benjamín Robles, el dirigente del comité estatal Sesul Bolaños, el Presidente de la JUCOPO del Congreso de Oaxaca Fredie Delfin Avendaño, el Presidente de la Mesa Directiva Arsenio López Mejia, el líder de Comuna Oaxaca Flavio Sosa y el Presidente Municipal Electo de Oaxaca de Juárez Francisco Martínez Neri.

