Se manifiestan en Oaxaca, contra el gobierno de Rutilio Escandón en Chiapas

-Respaldaron la advertencia del magisterio y del EZLN de no tolerar una agresión más.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Organizaciones sociales de Oaxaca se manifestaron este viernes 24 de septiembre en el Templo de Santo Domingo de Guzmán en la capital del estado, esto para exigir que pare la política represora del gobernador morenista de Chiapas, Rutilio Escandón.

Indicaron que esta protesta es por las agresiones de que han sido objeto el magisterio, normalistas y organizaciones sociales en el estado de Chiapas, dejando en claro que desde Oaxaca, se suman a la demanda de alto a la represión, por lo que exigen la intervención del gobierno federal.

Así mismo respaldaron la advertencia del magisterio y del EZLN, de no tolerar una agresión más por parte de la fuerza del estado.

De manera concreta, el movimiento zapatista ha acusado al gobernador de reprimir con violencia a normalistas rurales y de llevar una política de vacunación “propositivamente lenta y desordenada”, advirtiendo que está generando inconformidades en la población rural que “no tardará en explotar” y acusó a sus funcionarios, de robar el presupuesto estatal.

