Registran hospitales del sector Salud 282 personas internadas por COVID-19

-Suma Oaxaca 74 mil 849 casos acumulados, y cinco mil 088 defunciones.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 23 de septiembre de 2021. Los hospitales en Oaxaca cuantificaron este jueves un total de 282 personas internadas por COVID-19, con una disminución en pacientes nuevos, tras reportar solo tres ingresos más. Asimismo, el número de nosocomios al 100% de su capacidad se mantiene igual que el día de ayer miércoles, en 11.

Además, este 23 de septiembre se reportó el 54.8% de saturación médica en todo el territorio estatal, por lo que el sector Salud garantiza 233 camas disponibles para la atención de los pacientes que requieran atención especializada a causa del virus, informaron los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Respecto a los contagios positivos de SARS-CoV-2, detectados en las últimas horas, la dependencia indicó que, hay 211 nuevos casos y 19 defunciones. De las personas con la enfermedad activa entre ambulatorios y hospitalizados suman mil 323.

Con estos números, la entidad llega a las cinco mil 088 muertes y 74 mil 849 casos de coronavirus, de esta última cifra, se agregaron este jueves 229 casos a la lista de recuperados, para un global de 68 mil 438 personas dadas de alta médica.

En la lista de municipios con casos nuevos, en primer lugar, se encuentra, Oaxaca de Juárez con 39 contagios, Salina Cruz con 20, la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza con 18, El Barrio de La Soledad con 16, mientras que Santa Cruz Xoxocotlán, así como Santo Domingo Tehuantepec con 10 casos cada uno; para un total de 62 localidades con la presencia de pacientes reportados en las últimas 24 horas.

Agregó que, al corte de este 23 de septiembre, la comunidad de Baltazar Yatzachi El Bajo, perteneciente al Distrito de Villa Alta, dentro de la región Sierra Norte, se unió a la estadística de ayuntamientos con la presencia de la COVID-19, tras notificar un paciente nuevo. Por lo que actualmente suman 141 municipios en Oaxaca con la presencia del virus activo.

Por Jurisdicción Sanitaria, Valles Centrales contabiliza un acumulado de 45 mil 355 positivos y dos mil 284 defunciones, Istmo 10 mil 368 y mil 102 muertes, Tuxtepec cinco mil 174 y 477 decesos, Costa cinco mil 532 y 437 fallecimientos; Mixteca cinco mil 907 y 517 muertes, Sierra dos mil 513 y 271 decesos.

Del global de confirmados, 64 mil 154 pacientes han cursado la infección respiratoria en aislamiento domiciliario, y 10 mil 695 requirieron atención hospitalaria; el grupo de edad con más contagios continúa siendo el de 25 a 44 años con 35 mil 337 casos.

Respecto a los grupos de edad que han notificado defunciones, 18 casos son menores de un año; 11 casos de 1 a 4 años; cinco en el rango de edad de 5 a 9 años; siete de 10 a 14; nueve de 15 a 19; 18 de 20 a 24; 529 de 25 a 44; 345 de 45 a 49; mil 096 de 50 a 59; 709 de 60 a 64, y las personas mayores de 65 años con dos mil 341 decesos.

La dependencia exhortó a la población a estar al pendiente de cualquier síntoma relacionado a la COVID-19, a fin de identificar con mayor prontitud a las y los portadores del virus, para canalizarlos al resguardo domiciliario y evitar con esto nuevos contagios, pero también para darles seguimiento médico diario y poder ingresarlos con oportunidad a las unidades médicas en caso de presentar complicaciones, y con ello salvar vidas.

Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía para que preserven y prioricen la aplicación de medidas sanitarias, en especial el uso correcto del cubrebocas y lavado frecuente de manos con agua y jabón, así como acudir a vacunarse y a completar el esquema de inmunización, además de evitar lugares concurridos y salidas innecesarias, con el objetivo de reducir la cadena de transmisión del virus.

