Recomienda IEEPO resguardar integridad de alumnado por lluvias, Norte y Frente Frío

-El director general, Francisco Ángel Villarreal pide tomar las precauciones necesarias para cuidar la salud y proteger la integridad de las niñas, niños y adolescentes.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 24 de septiembre de 2021.- En atención a los avisos emitidos por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) que alertó sobre el pronóstico de lluvias fuertes, evento de Norte y el ingreso del primer Frente Frío que afectarán a zonas de la entidad del 24 al 27 de septiembre, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) recomienda a padres, madres de familia, docentes y autoridades tomar las precauciones necesarias para cuidar la salud y proteger la integridad de las niñas, niños y adolescentes.

Por instrucciones del director general, Francisco Ángel Villarreal, se iniciaron los protocolos correspondientes a través del Área de Protección Civil y Emergencia Escolar y se pide a la comunidad docente y escolar estar atenta a la información que emita la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCO) para conocer los cambios climatológicos, ya que la temporada de frentes fríos será de septiembre de 2021, al mes de mayo de 2022.

Las autoridades municipales, escolares y padres de familia pueden revisar las medidas de emergencia en las escuelas de educación básica, principalmente las que se encuentren en actividades semipresenciales, para prevenir cualquier situación ya que de acuerdo con los pronósticos meteorológicos, los cambios de clima continuarán en los próximos días.

En Oaxaca desde este viernes y hasta el lunes se prevén lluvias fuertes en algunas zonas y viento componente Norte con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, aunado a los efectos del Frente Frío número 1.

El IEEPO mantiene un enlace permanente con todas las instancias del Gobierno del Estado, principalmente con la CEPCO, para conjuntar esfuerzos que permitan brindar auxilio a la población escolar, cuidar la integridad de alumnos, alumnas y docentes, así como garantizar los servicios educativos que se brindan.

