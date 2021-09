Necesario crear instituto del deporte municipal en Oaxaca de Juárez: Carlos Hernández, entrenador de alto rendimiento

-También se propone realizar campañas de sensibilización e información respecto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Presidente Municipal Electo de Oaxaca de Juárez Francisco Martínez Neri, continúa realizando foros temáticos para conformar el Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024, por lo que el jueves se llevó a cabo el foro de consulta popular respecto al eje temático “Bienestar y Desarrollo Social”.

En dicho foro se presentaron las ponencias “Deporte y actividades lúdicas en espacios públicos”, la cual fue impartida por el entrenador de alto rendimiento Carlos César Hernández Castro, en dónde mencionó la importancia de crear el instituto municipal del deporte, así como establecer un departamento de actividad física o de cultura física.

Además refirió que se debe contar con un lugar de atención directa, en el que se considera como necesario atender el deporte para la mujer, ya que se debe pensar en la mujer y sus necesidades relacionadas con el deporte o la actividad física, ya que en muchas ocasiones lamentablemente son estereotipadas.

Rodrigo Antonio Salvador Álvarez, resaltó que es pertinente realizar campañas de sensibilización e información respecto a los derechos que tienen las niñas, niños y adolescentes, de tal manera que se evite la vulneración de ellos, ya que el disfrutar de sus derechos es importante para su sano desarrollo.

Agregó que también es importante generar espacios públicos para la realización de actividades que mejores su desarrollo integral, señaló que las autoridades deben salir a las calles a investigar los casos en los que se están vulnerando los derechos de las niñas, niños y adolescentes, con esto mencionó, se busca dejar de ser solo receptores de los problemas en las oficinas.

El foro se llevó a cabo en las instalaciones del gimnasio municipal del infonavit primero de mayo, al que asistieron presidentes de asociaciones deportivas y vecinos de la unidad habitacional, en donde coincidieron en la importancia de crear el Instituto Municipal del Deporte.

