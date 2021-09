Más costoso y corto, segundo tramo de pavimentación El Acuyo- Puente Caracol

-Son más de 1.8 millones de pesos más cara y la justificación del monto fue el incremento de los materiales este año, pero además, decenas de baches siguen sin cubrirse, lo cual es la exigencia principal de los ciudadanos, pues ya cobraron la vida de una persona.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – La segunda etapa de pavimentación de la carretera federal 175, tramo El Acuyo-Puente Caracol en Tuxtepec, cuesta más de un millón 852 mil pesos en comparación a la primera realizada en 2020, pero es 50 metros lineales más corta.

De acuerdo a los datos ofrecidos por las autoridades correspondientes, la obra actual por 500 metros lineales tiene un costo de 12 millones 494 mil 648 pesos, mientras que la primera, de 550 metros lineales tuvo una inversión de 10 millones 642 mil 113 pesos.

Este viernes, el presidente de Tuxtepec Noé Ramírez Chávez junto con representantes de CAPUFE, con quienes se gestionó el recurso, realizó un recorrido de supervisión en la obra, la cual presenta un 50 por ciento de avance y está a cargo de la empresa Alianza de Constructores México ALCOMEX S.A de C.V.

La obra comenzó el pasado 30 de agosto, días después de un accidente automovilístico donde una mujer perdió la vida al perder el control de su auto debido a los baches en el tramo de la carretera federal 175, entre el Puente Caracol y El Acuyo.

Sin embargo, la zona del siniestro no está cubierta por la segunda etapa, además, una de las peores partes de la carretera es al llegar a la caseta de peaje del puente caracol; esta vía que conecta a Oaxaca con Veracruz y que es una puerta de acceso a la entidad por Tuxtepec.

Ramírez Chávez señaló que la obra fue programada a 75 días naturales a partir del 30 de agosto y culminar el 12 de noviembre del presente año, es decir, que lleva 26 en proceso y restan 49 días para su entrega.

Esta obra comprende de 485 metros + 15 metros, del kilómetro 115+800 al 117+820 en el subtramo 116,780 al 117,265 de la carretera federal 175 con un espesor de 25 centímetros y una resistencia de 300 kg/cm2 aplicándose 6794.90 mts2 de pavimento y 970.70 metros de guarnición, además de un muro de contención por una obra de drenaje, según informaron esta mañana.

Debido a la pavimentación, en la carretera se mantienen hasta este viernes dos carriles habilitados para el tránsito, de los cuatro con los que consta la vialidad.

Los carriles habilitados, o que hasta el momento están libres de la construcción, están repletos de hoyos, los cuales se hacen invisibles con el agua de las lluvias, lo que suma a su peligro es que transitan cientos de vehículos de carga.

La zona pavimentada culminará a unos 250 metros, aproximadamente, antes de los peligrosos baches.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario