Mario Delgado pasea a Susana Harp en confirmación de comités de Morena en Oaxaca

-Al momento de cantar el himno nacional, le dieron la bandera nacional a la Senadora

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este viernes el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA Mario Delgado Carrillo, visitó la entidad para tomar protesta a los primeros comités de defensa de la 4T, aunque en esta gira que durará dos días, aprovechó para pasear a la Senadora Susana Harp, quien busca la candidatura al gobierno de Oaxaca.



Y es que la Senadora acompañó a Mario Delgado en los eventos que tuvo en Santa Cruz Xoxocotlan y en Oaxaca de Juárez, incluso el dirigente nacional de MORENA estuvo presente en el informe de actividades legislativas, situación que podría interpretarse como que Susana Harp cuenta con el respaldo de la dirigencia de MORENA.

En la reunión que se realizó en Xoxocotlan, al momento de entonar el himno nacional, la bandera de México se la dieron a Susana Harp, esto ante la presencia de actores políticos del grupo de Salomón Jara, como la Diputada Local Laura Estrada, las Diputadas Electas Tania Caballero, Nancy Benítez y Liz Arroyo.



En su mensaje, Mario Delgado hizo referencia a que a pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), MORENA volverá a ganar la elección a la presidencia municipal de Xoxocotlan y dejó entrever que ratificarán a Tania López López como su candidata.

