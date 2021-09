Integrantes del FPR y organizaciones aliadas, nuevamente se manifiestan en la fiscalía de Oaxaca

-Exigen avances en la investigación por el asesinato del activista, Tomás Martínez Pinacho y Manuel Cartas Pérez.

Mario Romero/Daniel Avendaño

Oaxaca, Oaxaca.-Una vez más, la mañana de este viernes 24 de septiembre el Frente Popular Revolucionario (FPR), realizó una protesta en las inmediaciones de las oficinas de la FGEO ubicadas en la agencia “La Experimental”, del municipio de San Antonio de la Cal, para exigir justicia por el asesinato de Tomás Martínez Pinacho, ocurrido hace poco más de un año.

Los inconformes señalaron que a pesar de que actualmente hay personas que están siendo procesadas por este crimen, aún no han sido detenidos los autores intelectuales del asesinato, por lo que exigen una audiencia con Arturo Peimbert Calvo Titular de la Fiscalía General del Estado (FGEO).

También exigieron el esclarecimiento y castigo a los responsables del homicidio de Manuel Cartas Pérez, quien fue asesinado a principios de septiembre en Santa María Huatulco y quien pertenecía al Comité Estatal de la organización.

Así mismo, exigen la comparecencia del ex presidente Enrique Peña Nieto, por su presunta participación en los hechos de violencia acontecidos en Asunción Nochixtlán el pasado 19 de junio de 2016.

