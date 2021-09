Inicia Registro Civil campaña gratuita para registro de nacimiento; en la Cuenca es del 25 al 1 de octubre

-Esta campaña estatal busca dar certeza jurídica a los infantes que hasta los 6 años no han sido registrados y por tanto, no cuentan con acta de nacimiento. Aquí te decimos los horarios de esta jornada y requisitos.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – La dirección del Registro Civil desarrollará una campaña gratuita para el registro de las niñas y niños que no cuentan con un acta de nacimiento, pues con este documento se les dará certeza jurídica y mayores garantías a sus derechos.

La titular de la Primera Oficialía del Registro Civil en Tuxtepec, Aury Alonso Bravo, indicó que en este municipio de la Cuenca se llevará a cabo del 25 de septiembre al 1 de octubre, dando cobertura también a otros municipios en la región.

La jornada está dirigida para los infantes de 0 a 6 años de edad, y para lo cual los padres interesados deberán asistir con certificado médico de nacimiento, dos testigos mayores de edad y con identificación oficial vigente; acta de matrimonio en caso de estar casado o actas de nacimiento si son padres solteros; así como de identificación oficial vigente.

En caso de ser padres solteros deberán acudir con acta de nacimiento, y si son menores de edad, deberán acompañarse de sus padres o de quién ejerza patria potestad y deberán presentar; Copia del INE de la madre o padre del menor, copia del acta de nacimiento y constancia de identidad del padre o madre del menor.

El trámite no tendrá costo y estarán operando de 9:00 a 18:00 horas en los bajos del palacio municipal, donde se instalarán módulos itinerantes quienes se encargarán de los trámites correspondientes.

Este mismo día también estarán presentes en la comunidad de Benemérito Juárez (Palo gacho) y para el domingo 26 de septiembre estarán en Agua Fría, Papaloapan y San Bartolo.

El resto de la semana se distribuirán de la siguiente manera; lunes 27 de septiembre será en La Mina y El Cedral, martes 28 en la colonia Grajales y Loma Alta, miércoles 29 en la Nueva Era y el Siglo XXI, el jueves 30 en Palmilla y cerraran el 01 de octubre en la Catarino Torres.

