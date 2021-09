Habitantes del Pedregal en Tuxtepec, exigen rehabilitación de drenaje; toman pozo y dejan sin agua a 10 colonias

-El problema del drenaje tiene más de un año, sin embargo no se los han solucionado a pesar de que en varias ocasiones lo solicitaron.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Habitantes de la Colonia El Pedregal en Tuxtepec, tomaron el pozo de agua para exigir la rehabilitación del drenaje que afecta a las 32 familias que viven en este asentamiento, sin embargo dejaron sin agua a alrededor de 10 colonias cercanas.

Los manifestantes señalaron que cuando se realizó la rehabilitación del tramo carretero a la Herradura, el drenaje quedó en mal estado, por lo que se dieron a la tarea de exigir a las autoridades que lo repararan ya que en la temporada de lluvias las calles están en pésimas condiciones, sin embargo no lo han echo y solo les dan largas al asunto.

Por esta situación, este viernes decidieron tomar el pozo dejando sin agua a algunas colonias como El Sureste, Florencia, Las Palmas, Martha Luz, Rubí, la Ampliación el Pedregal, por mencionar algunas.

Los habitantes señalaron que estarán en este pozo hasta que lleguen a solucionarles el problema del drenaje, ya que además tienen otros problemas como el cierre de una calle, la basura y otros más.

Pidieron a las colonias afectadas por la suspensión del agua, que los comprendan ya que es la única forma que tienen para presionar a las autoridades.

