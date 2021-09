Exige Congreso solucionar la carencia de medicamentos y de personal de salud en Oaxaca

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 23 de septiembre de 2021.- La LXIV Legislatura del Congreso Local exigió al Gobierno del Estado, implementar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la salud de la población oaxaqueña.

Mediante una serie de exhortos demandaron al titular del Poder Ejecutivo y a la Secretaría de Salud de Oaxaca (SSO), solucionar la falta de personal en este sector gubernamental. Así como asegurar la permanencia de los y las trabajadoras hasta que el gobierno federal se haga cargo de los servicios de salud.

Durante la reciente visita del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al Estado de Oaxaca, el personal de salud solicitó su ayuda para atender este asunto. Lo anterior originó la instalación inmediata de una mesa de negociación entre distintas instituciones de salud estatal y federal para solucionar el tema.

De esta forma el Poder Legislativo procura que las instituciones competentes cumplan su obligación constitucional del Estado, de garantizar el derecho humano a la salud de todas las personas que viven en la entidad.

También, para que se garantice el abasto de medicamentos e insumos, así como la operatividad permanente de las instituciones del sector salud para brindar atención médica a la población en general.

Lo anterior con el objetivo de dar solución a la actual crisis que enfrentan los Servicios de Salud de Oaxaca en materia económica, administrativa, de materiales y recursos humanos.

La propuesta fue presentada por los y las diputadas integrantes del Grupo Parlamentario de Morena y avalada por el pleno como de urgente y obvia resolución.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario