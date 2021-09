Afirma Tania López estar lista para elección extraordinaria en Xoxocotlán

-Señaló que si ya ganó una vez la elección, lo volverá a hacer

Mario Romero

Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca.- La ex Presidenta Municipal Electa de Santa Cruz Xoxocotlán Tania López López, aseguró que se encuentra lista para la elección extraordinaria que mandato el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego de anular la elección en este municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca de Juárez.

López López comentó que será ratificada como candidata de MORENA, negando así los rumores que circularon con relación a que ya no le darían la candidatura, asimismo mencionó que recibió el respaldo del dirigente nacional de MORENA Mario Delgado en la gira que hizo en la entidad, en donde tomó protesta a los comités de defensa de la 4T.

Mario Delgado le dijo a Tania López antes de iniciar su gira en el estado de Oaxaca, que si ya ganaron una vez más la elección municipal en Xoxocotlán, lo volverán a hacer, la ex presidenta electa citó estas palabras en la conferencia de prensa que ofreció este viernes.

Es importante mencionar que estuvo acompañada por legisladoras federales y locales tanto electas como en funciones, entre ellas Laura Estrada, Irma Juan Carlos, Nancy Benitez, Tania Caballero, Liz Arroyo, entre otras, quienes le manifestaron su respaldo.

