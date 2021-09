Sol rojo desquicia Oaxaca de Juárez con bloqueo en crucero de béisbol

-Exigen aparición con vida de Ernesto Sernas y cumplimiento a los compromisos pactados con el Gobierno del Estado.

-En el bloqueo participan ex trabajadores del sector salud, que fueron despedidos el pasado 16 de septiembre.

José Cruz

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este jueves integrantes de la organización Sol Rojo junto con el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SINTS), instalaron un bloqueo sobre la carretera federal 190 a la altura del estadio de béisbol y en el crucero con la calle de los Derechos Humanos, para denunciar la falta de cumplimiento a los compromisos pactados con el Gobierno del Estado.

Una de las demandas de la organización, es que a 3 años de la desaparición forzada de Ernesto Sernas, no hay avances en las investigaciones para dar con su paradero, ello piden la aparición con vida de su compañero de lucha, para el bloqueo los integrantes de Sol Rojo tomaron varias unidades del transporte urbano bajando a los pasajeros de las unidades.

También piden el esclarecimiento del asesinato de Luis Armando Fuentes Aquino, ya que hasta el momento las autoridades no han hecho nada al respecto, piden que se castigue a los autores materiales e intelectuales de este crimen, el cual ya tiene dos años de haberse cometido y no se tienen avances sustanciales.

Debido a que ex trabajadores del sector salud se sumaron a este bloqueo, piden al Gobierno del Estado la recontratación de este personal que fue despedido el pasado 16 de septiembre, a pesar de que estos trabajadores han estado laborando durante la pandemia, exponiendo su salud, por lo que consideran injusta esta medida tomada por los Servicios de Salud de Oaxaca.

El bloqueo afecta de manera considerable la vialidad en la zona que une a la colonia reforma con el centro histórico y que además comunica con la zona sur del periférico y la avenida universidad, la circulación está siendo desviada por elementos de la policía vial, quienes solo son espectadores del bloqueo que ha causado molestia en la ciudadanía.

Es importante mencionar que la organización también bloqueó el crucero de Sebastopol en la ciudad de Tuxtepec, afectando la comunicación de este municipio de la Cuenca del Papaloapan con la carretera 175 que comunica a la ciudad de Oaxaca y la carretera 147 que comunica con la región del istmo de Tehuantepec.

