Sala Superior del TEPJF ratifica anular elección en Xoxocotlán

-Tania López afirma que estos órganos están en crisis y deben ser renovados, hoy se demuestra una vez más su parcialidad y acciones contra la 4T.

-Inocente Castellanos celebró la determinación diciendo que la justicia ha demostrado que sí existe y que no tiene color partidario.

Jorge Acevedo/Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este miércoles la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ratificó la sentencia de la Sala Regional Xalapa, en la que se anula la elección a la Presidencia Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, ordenando que se realice una elección extraordinaria.

Uno de los argumentos que tomaron en cuenta los magistrados, fue que la candidata de MORENA y esposa del actual edil de Xoxocotlán Tania López López, usó los logros del gobierno municipal que preside Alejandro López Jarquín, además señalaron que el pasado 6 de junio la jornada electoral en ese municipio se realizó en un contexto de violencia generalizada.

Y es que la Sala Regional Xalapa determinó en su momento que en día de la jornada electoral hubo una presencia desmedida de elementos de la policía municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, incluso que algunos de ellos entraron a las casillas, por estos factores fue que se determinó decretar la nulidad de la elección, misma que fue ratificada por la Sala Superior.

Luego de darse a conocer el resolutivo, Tania López López publicó en su página oficial de facebook lo siguiente: “Los tribunales electorales federales han determinado anular el voto de más de 40 mil ciudadanos de Santa Cruz Xoxocotlán, nuestro Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ha dicho que estos órganos están en crisis y deben ser renovados, hoy se demuestra una vez más su parcialidad y acciones contra la Cuarta Transformación”.

Por su parte Inocente Castellanos, quien quedó en segundo lugar en la elección, así se expresó en las redes sociales: “Ganamos las y los xoxeños, hoy seguimos haciendo historia. Somos las y los ciudadanos, quienes estamos definiendo y defendiendo el rumbo de nuestro pueblo y el futuro de nuestra tierra, hoy la justicia nos ha demostrado que sí existe y que no tiene color partidario. Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral demostraron que se conducen con base en hechos y pruebas, y no de maneras siniestras o por la vía de la corrupción”.

Quien también se expresó en ese sentido, fue Toribio López Sánchez, quien buscó la candidatura de MORENA, misma que se la entregaron a Tania López, él manifestó que “La Sala Superior del TEPJF ha resuelto que habrá nuevas elecciones extraordinarias en nuestro municipio de Santa CruzXoxocotlán; Dios es justo”.

Ante el fallo de la Sala Superior, se agotó la última instancia que tenía Tania López y los involucrados para interponer recursos de impugnación, ahora falta esperar qué determina el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), sobre todo en la fecha en que se llevará a cabo la elección extraordinaria, ya que el gobierno municipal actual finaliza su mandato el 31 de diciembre de 2021.

