Registran los SSO, mil 360 casos activos de COVID-19, 11 hospitales al 100% de su capacidad

-Se contabilizan 356 casos nuevos y 20 decesos

-El municipio de Santo Domingo Ozolotepec, del distrito de Miahuatlán de Porfirio Díaz, registra su primer caso de COVID-19

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 22 de septiembre de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), informan que al corte de este miércoles, hay mil 360 casos activos de COVID-19, en 144 municipios de la entidad, y 11 hospitales se encuentran al 100% de su capacidad.

La institución exhorta a las y los oaxaqueños, a no bajar la guardia ante esta pandemia y continuar con las medidas sanitarias, como el uso correcto del cubrebocas, mantener la sana distancia de 1.5 metros, el lavado de manos con agua y jabón o utilizar alcohol al 70% y evitar las fiestas o reuniones, ya que la salud es responsabilidad de todas las personas.

Este día se registraron 356 casos nuevos y 20 decesos, que suman 74 mil 638 casos acumulados y cinco mil 069 defunciones, mientras que 68 mil 209 personas se han recuperado de la enfermedad, hay cinco mil 921 casos sospechosos.

De acuerdo al panorama jurisdiccional, Valles Centrales registra 45 mil 258 casos confirmados y dos mil 271 defunciones, Istmo 10 mil 293 casos confirmados y mil 101 fallecimientos, Tuxtepec cinco mil 165 casos confirmados y 475 muertes, Costa cinco mil 520 casos confirmados y 437 pérdidas, Mixteca cinco mil 897 casos confirmados y 515 defunciones, Sierra dos mil 505 casos confirmados y 270 fallecimientos.

Los 356 casos nuevos, afectan a 81 municipios, siendo Oaxaca de Juárez el primer lugar con 92, seguido de Ciudad Ixtepec con 35, Santa Cruz Xoxocotlán 22, la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza con 18, Santo Domingo Tehuantepec 12, San Juan Bautista Tuxtepec y Santa Lucía del Camino 11 cada uno, Salina Cruz nueve, Huajuapan de León ocho, San Antonio de la Cal siete, el resto de seis a un solo caso.

Este 22 de septiembre, el municipio de Santo Domingo Ozolotepec, del distrito de Miahuatlán de Porfirio Díaz, registra su primer caso.

De las cinco mil 069 defunciones, tres mil 228 son hombres y mil 841 mujeres; los grupos de edad más afectados son los de 65 y más años con dos mil 333, de 50 a 59 con mil 091, de 60 a 64 con 709 y de 25 a 44 años con 525; las comorbilidades asociadas son en primer lugar la hipertensión arterial, seguida de diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

En relación a la ocupación hospitalaria, destaca la Jurisdicción Sanitaria de Tuxtepec con 66.7%, la Mixteca con 64.3%, Istmo 63.5%, Valles Centrales con 56.9%, Costa 34% y Sierra 0 por ciento. Hay 11 nuevos hospitalizados, de las 514 camas destinadas para pacientes con esta enfermedad, se encuentran disponibles 224.

Cabe destacar que existen seis centros de valoración de primer contacto en la zona conurbada como los hospitales General de Zona 1 del IMSS, Regional Presidente Juárez del ISSSTE, General Dr. Aurelio Valdivieso, Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, Hospital Móvil y el Centro de Salud Urbano 1. Ante cualquier emergencia pueden marcar al 911.

