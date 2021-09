Preocupa a Comisariado Ejidal, incremento no planeado de colonias en tierras ejidales en Tuxtepec

-Esta preocupación se debe a que la autoridad municipal no puede abastecer de servicios básicos a estos asentamientos.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Ante el incremento de las colonias irregulares en terrenos ejidales en el municipio de Tuxtepec, el presidente del Comisariado Ejidal Marco Antonio Pérez Olvera, externó su preocupación por este alarmante número de asentamientos.

Explicó que esas colonias se han asentado en tierras ejidales, y son casos en donde las personas han comprado parcelas y posteriormente han lotificado, por lo que el número de estos asentamientos sigue aumentando sin una programación, principalmente basada en los servicios básicos.

Son 51 colonias ejidales y lo preocupante es que no se les puede dar los servicios que necesitan, por lo que plantearán en la asamblea que ya no se sigan dando más permisos, ya que las autoridades municipales no se van a dar abasto para brindar los servicios básicos en estas colonias.

Reiteró que estos asentamientos si cuentan con un acta de posesión, pero los lotes no están escriturados, por lo que es un gran número de colonias que está en esta situación, y como ejido van a actuar para que el municipio no crezca de manera no planeada, en donde los más afectados son los habitantes que viven en estas colonias debido a que carecen de servicios básicos.

Al momento hay 3,924 hectáreas que son propiedad del ejido, sin embargo, debido a que lo acaban de nombrar buscará primero dar fin a este crecimiento no planeado en zonas ejidales, ya que de no detenerlo, esto seguirá.

