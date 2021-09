Denuncias anónimas permiten detención de probables narcomenudistas y recuperación de una motocicleta robada: Fiscalía General

-Una denuncia anónima a través de “La Línea del Fiscal” permitió la detención de un masculino que portaba sustancias ilícitas, en la Villa de Etla.

-En Tlaxiaco, otra denuncia telefónica permitió la detención de dos sujetos y la recuperación de una motocicleta con reporte de robo.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax., 23 de septiembre de 2021.- A poco más de dos meses de ser lanzada, la “Línea del Fiscal” 951 585 25 97 ha entregado resultados positivos en el combate a la criminalidad y la delincuencia en las regiones del estado, permitiendo a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) dar golpes contundentes en materia de procuración de justicia, en beneficio de la ciudadanía.

En dos acciones derivadas de denuncias anónimas, el pasado miércoles 22 de septiembre, la FGEO logró la detención en flagrancia de un probable narcomenudista en la Villa de Etla, en la región de los Valles Centrales, así como la recuperación de un vehículo con reporte de robo y la detención de dos sujetos, esto en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, en la región de la Mixteca.

Tras un recorrido de vigilancia, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) detuvieron en flagrancia de la persona del sexo masculino identificado como J. P. V. D., a quien le aseguraron diversos envoltorios que contenían droga con características de cocaína y cristal.

Posteriormente, en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, tras recibir una denuncia anónima, elementos de la AEI dieron seguimiento y lograron la detención de los masculinos C. N. G. S. y S. R. P., a quienes aseguraron dosis de cristal, además de recuperar una motocicleta con reporte vigente de robo.

Los detenidos y objetos incautados fueron puestos de manera inmediata a disposición del Agente del Ministerio Público en turno.

A través de los mecanismos de denuncia de la Fiscalía General, las labores de inteligencia e investigación Institucionales se potencian gracias a la colaboración activa de la ciudadanía.

