Congreso sanciona a Murat con apercibimiento, tras haber usado propaganda gubernamental en periodo electoral

-La decisión fue tomada desde el punto de vista jurídico y no político señalaron los legisladores.

Jorge Acevedo

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- El Congreso del Estado, decidió sancionar al Gobernador de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa con un apercibimiento, es decir una advertencia, esto luego de que la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinó que el mandatario oaxaqueño difundió propaganda gubernamental en periodo prohibido e hizo uso indebido de recursos públicos.

En ese sentido el Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la actual legislatura Fredie Delfín Avendaño, comentó que la comisión dictaminadora analizó varias opciones para sancionar al mandatario oaxaqueño y determinaron que el apercibimiento era suficiente para ello.

Por su parte el Diputado Local e integrante de la comisión instructora Saúl Cruz Jiménez, comentó que este asunto se analizó de manera jurídica y no desde el punto de vista político, agregó que en caso de emitir una sanción mayor, se pudo haber caído en un exceso, situación que pudo haber utilizado el Gobernador para interponer un recurso de controversia ante el Tribunal.

Asimismo indicó que con esta medida el Gobernador deberá tener mayor cuidado al momento de dar sus mensajes, principalmente durante el periodo de campañas, ya que en caso de hacerlo la sanción podría ser mayor, ya que estaría cayendo en una reiteración.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario