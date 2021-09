Comunidad Educativa y Equidad, temade la serie “Charla25” del IEEPO

-En el ejercicio de comunicación que impulsa el director general, Francisco Ángel Villarreal, el doctor en Ciencias Sociales, José Antonio Paoli Bolio expuso el aprendizaje lúdico para erradicar la violencia escolar.

Oaxaca de Juárez, Oax. 23 de septiembre de 2021.- En la séptima emisión de la serie “Charla 25, todas y todos a erradicar la violencia”, que en el marco del Día Naranja -el día 25 de cada mes- transmite el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), se presentó el tema Comunidad Educativa y Equidad, con la participación del doctor en Ciencias Sociales, José Antonio Paoli Bolio.

Conducido por Ernesto Karlo y Geovanna Paola, estudiantes que han participado activamente en la realización de estos ejercicios de comunicación que impulsa el director general del Instituto, Francisco Ángel Villarreal, a través del Departamento de Radios Escolares de la Dirección de Desarrollo Educativo (DDE), el programa se transmitió vía la página de Facebook del IEEPO, https://www.facebook.com/IEEPOGobOax, donde se encuentra para consulta de todas y todos.

José Antonio Paoli Bolio, quien también es licenciado en Comunicación y maestro en Sociología, expuso las acciones del programa “Jugar y vivir los valores” que promueve más de 200 cuentos originales, juegos y 280 canciones dirigidas a escolares para crear ambientes de equidad, armonía y respeto, y erradicar la violencia escolar.

Refirió que en una segunda edición denominada “Jugar, vivir ciencia y valores” busca que “toda didáctica sea lúdica y todo juego sea didáctico” con el fin de que las niñas y niños aprendan conocimientos científicos de una forma atractiva, divertida y alegre con mensajes positivos en el que se “propicien emociones estéticas”.

Sobre el tema Comunidad Educativa y Equidad, Paoli Bolio refirió que la equidad es la condición solidaria en donde se construye una intersubjetividad, es decir, ponerse en el lugar del otro, comprenderle y propiciar una condición fraterna entre la colectividad. Estos y otros valores son presentados a los escolares a través de cuentos, relatos, música y juegos para un aprendizaje eficaz y lúdico.

En este sentido, destacó la importancia del uso del arte, como son la música, pintura, danza, teatro y poesía para lograr pensamientos positivos y emociones estéticas entre el alumnado y con ello propiciar ambientes armoniosos y de respeto entre la población escolar.

Como muestra de “Jugar y vivir los valores”, en esta emisión se presentó el video “El bullying superado” por la maestra Virginia Bonilla Morales, en el que se muestra como las y los alumnos aprendieron a respetarse y evitar prácticas denigrantes, de agresión, discriminación y violencia; así como la canción “Pensamiento positivo” del propio José Antonio Paoli Bolio.

La responsable del Departamento de Radios Escolares de la Dirección de Desarrollo Educativo, Verónica Arlette Victoria Velasco expuso que esta serie radiofónica busca orientar sobre la prevención de la violencia de género. La emisión completa del programa se puede consultar también en el canal de Youtube del IEEPO o directamente en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=90p0zTNTnuU.

