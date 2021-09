Candidatura de MORENA para elección extraordinaria de Xoxo lo decidirá la Comisión Nacional de Elecciones: César Aquino

-Indicó que por los tiempos es probable que se ratifique a Tania López como candidata, aunque se debe confirmar el dictamen del órgano interno de MORENA

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Será la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, la que determine si Tania López López volverá a ser la candidata de este instituto político para la elección extraordinaria que se llevará a cabo en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán o si se nombra a un nuevo candidato o candidata, así lo manifestó en exclusiva para TvBus el Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de Morena César Aquino.

Aclaró que por los tiempos podría ser que se ratifique a Tania López, aunque reiteró que será la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA la que dictamine qué es lo que sucederá en el caso de Xoxocotlán, esto luego de darse a conocer la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de anular la elección en ese municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca de Juárez.

Y es que a pesar de que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) no ha sesionado para aprobar las fechas de la elección extraordinaria, de manera extraoficial se sabe que la elección podría llevarse a cabo en los primeros días del mes de diciembre, por lo que los tiempos para realizar una encuesta y seleccionar al candidato o candidata es corto.

César Aquino mencionó que en estos días la estructura de MORENA se debe activar para apoyar al candidato o candidata a la Presidencia Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, esto será a la par de las actividades que se están realizando dentro del proceso electoral local 2021-2022, en dónde se renovará la gubernatura de Oaxaca, en ese sentido indicó que en ambos casos se deben cerrar filas para garantizar el triunfo de MORENA.

