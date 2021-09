Cae otro árbol en el centro de Oaxaca, autoridades no atendieron el llamado denunciaron vecinos

-Piden la intervención de protección civil, ya que otro árbol está en riesgo de caer, tan solo a unos metros.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Un árbol más cayó en las calles del centro de la ciudad capital, ahora fue en la esquina de Guerrero y Manuel Ávila Camacho, una de las vecinas comentó que esta situación ya la habían reportado al municipio de Oaxaca de Juárez, sin embargo no atendieron el llamado.

Dijo que protección civil les comentó que no podían hacer nada hasta que se cayera el árbol, es por ello que ante el temor de que ocurriera un accidente, tuvieron que acordonar el área para evitar que personas y automovilistas circularan por la zona en el momento en que el árbol cayera.

Este incidente dejó a toda la cuadra sin energía eléctrica, ya que el árbol se llevó los cables de luz, asimismo advirtió que otro árbol que está cerca del que se cayó, también está en riesgo de caer, pues ya rompió la banqueta y sus ramas están inclinadas hacia la calle, motivo por el cual volvieron a hacer el llamado a las autoridades para que hagan algo al respecto.

