Bloqueo en carretera Tuxtepec–Valle Nacional desquicia a conductores por varias horas

-Integrantes de la organización Sol Rojo se manifestaron para exigir justicia por uno de sus integrantes y aunque amagaron con un bloqueo indefinido en la carretera federales 175 y 147, la lluvia de esta tarde hizo que se retiraran.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Desde temprana hora de este jueves, integrantes de la organización Sol Rojo bloquearon la carretera federal 175 Tuxtepec – Valle Nacional y 147 Tuxtepec- Palomares como parte de las movilizaciones que se llevaron a cabo a nivel estatal.

Los manifestantes desquiciaron por más de cinco horas a conductores y viajeros, que quedaron varados en la vialidad.

Alrededor de 500 personas cerraron el crucero de ambas carreteras federales, afectando a las personas y el transporte de las localidades de Playa Vicente, María Lombardo, Chiltepec, Jacatepec, Valle Nacional, Ayotzintepec, así como a quienes se dirigían a la capital del estado o la Sierra Juárez.

Entre sus demandas señalaron la presentación con vida de su compañero Ernesto Sernas García, así como el esclarecimiento del asesinato de Luis Armando Fuentes Aquino y de la cancelación de las carpetas de investigación y ordenes de aprehensión contra sus agremiados.

Otras de las exigencias dadas a conocer en lonas colgadas, fue la reparación del daño y cumplimiento de la medida cautelar a sus compañeros triquis de San Miguel Copala, la cancelación de todos los megaproyectos de despojo y muerte, el respeto a los derechos laborales y sindicales a los recientemente despidos del personal de salud de la entidad oaxaqueña.

Los inconformes amenazaron con un bloqueo indefinido, mientras se llevaban a cabo las mesas de dialogo en la capital, pero las condiciones meteorológicas los obligaron a retirarse alrededor de las 15:00 horas, liberando la circulación de este tramo carretero que da acceso al segundo municipio más importante de Oaxaca.

