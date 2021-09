Avalan Diputados Federales paquete económico 2022

-El Diputado Federal Armando Contreras mencionó que con las acciones y medidas emprendidas por el gobierno del Presidente López Obrador, se va cumpliendo con el objetivo de construir un estado de bienestar.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Diputado Federal Armando Contreras Castillo y los legisladores de MORENA, respaldaron el paquete económico 2022 que presentó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Rogelio Ramírez de la O, en el marco de su comparecencia ante la Cámara de Diputados.

Asimismo resaltaron la eficacia de la política económica del gobierno de la República, que sin endeudar al país, sin aumentar impuestos y con austeridad combatiendo la corrupción, ha podido mantener la paridad del peso frente al dólar, aumentar el salario mínimo y poner a raya la inflación.

Contreras Castillo mencionó que con estas acciones y medidas emprendidas por el gobierno que encabeza el Presidente López Obrador, se va muy bien con el objetivo de construir un estado de bienestar, ya que las políticas públicas y programas sociales, están enfocados en las clases más desprotegidas, que habían sido olvidadas por los anteriores gobiernos.

