A 77 años, recuerdan inundación del 44 en Tuxtepec

-Colocan ofrendas florales a monumentos dirigido a víctimas y al benefactor Francisco Rodríguez Pacheco.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Como todos los años con ofrendas florales, las autoridades municipales conmemoraron el 77 aniversario de la inundación del 44, hecho trágico que marcó a las familias del municipio y que a pesar de lo difícil que fue, es parte de la historia de Tuxtepec.

A 77 años de la tragedia, se colocó una ofrenda floral en el monumento ubicado en el parque “el Cincuentenario”, como agradecimiento al comité de emergencia, a las víctimas ya todas las personas que ayudaron, posteriormente se trasladaron hasta el monumento a Francisco Rodríguez Pacheco, ubicado en la Avenida Carranza y Matamoros, a quien recuerdan como un hombre que ayudó a las familias en esos momentos difíciles.

Ese año, según la semblanza, la lluvia no se detuvo durante 2 días, fue la noche del sábado 22 de septiembre que inició la inundación y la cual tardó 72 horas, lo que provocó que el agua subiera hasta 2 metros sobre el nivel del Río Papaloapan; cuando el agua bajó se conformó un comité de emergencia en el que estaban Roberto Herrera, Conrado Sánchez, Luis Lavalle, Vicente Castro, Luis Alcatara, entre otros más quienes coordinaron la ayuda para el municipio, la cual provenía de municipios Veracruzanos.

Destacando además la ayuda de Francisco Rodríguez Pacheco quien gestionó ayuda y colaboró para la construcción de algunas casas, del entonces Presidente de la República Manuel Ávila Camacho y de otras autoridades más, quienes recorrieron el municipio para ver los daños, dando pie a la construcción de las presas Miguel de la Madrid y Miguel Alemán.

En su participación, el Presidente Municipal de Tuxtepec Noé Ramírez Chávez, señaló que este hecho consternó al país, y que Francisco Rodríguez Pacheco provocó una cadena de ayuda para que Tuxtepec, que estaba casi desaparecido, resurgiera para convertirse en el lugar más prospero de la Cuenca del Papaloapan.

“No está en nuestra capacidad humana impedir que haya otra catástrofe como una inundación, sequía o esta pandemia, pero sí podemos estar listos para mostrar ese mismo rostro, ayudándonos unos a otros” finalizó.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario