Velas istmeñas serán reconocidas como patrimonio cultural y material de Oaxaca

-Este miércoles el pleno del Congreso aprobado el dictamen

Jorge Acevedo

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- Las velas istmeñas son las fiestas más representativas de la región del Istmo de Tehuantepec, es por ello que este miércoles el pleno del Congreso de Oaxaca aprobó el decreto con el que se otorga el grado de patrimonio cultural y material de la entidad a estas festividades.

Algunos legisladores y legisladoras asistieron a la sesión de este miércoles con vestimenta típica de la región del istmo de Tehuantepec, las mujeres portaban los vestidos característicos de la zona que se distingue por sus bordados, en la cabeza llevaban un adorno de flores y desde luego que no podía faltas la joyería, los hombres portaban guayaberas y un pañuelo rojo amarrado en el cuello.

La Diputada Local por el distrito 20 con cabecera en Juchitan de Zaragoza Gloria Sánchez, manifestó en su participación la importancia de aprobar este dictamen, ya que las velas son una tradición muy arraigada en el istmo de Tehuantepec y que las personas que viven en otras partes del estado, del país y del mundo, siempre fomentan estas tradiciones, es por ello que era necesario darle esa distinción a las velas istmeñas.

