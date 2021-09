Realizarán en Tuxtepec Mercadito Ecológico Tochtli

-Ya confirmaron 16 productores que de manera artesanal elaboran sus productos



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- A partir del próximo domingo se realizará en el municipio de Tuxtepec el Mercadito Ecológico Tochtli, con la finalidad de darle un espacio a productores, artesanos y distribuidores para que puedan ofrecer sus productos, mismos que estén elaborados de manera amigable con el medio ambiente.



Una de las organizadoras de Mercadito Ecológico Tochtli Claudia Gracida Álvarez, señaló que los consumidores podrán conocer el proceso de elaboración de los productos y sobre todo se dé un comercio justo, es decir pagar lo correcto por el proceso de producción muy diferente al de otras empresas y negocios.



Este mercadito estará cada domingo de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde en el muro boulevard y la calle16 de septiembre y en esta ocasión se tiene confirmada la participación de 16 productores de café, miel chocolate, productos de malanga, yuca, cosméticos, plantas y otros más.



Aún hay espacio para quienes deseen participar, por lo tanto en caso de que alguien esté interesado primero se le aplicará un cuestionario para ver en cuál de las 3 categorías estará ya que son 3 y son artesanal, natural y orgánico, esto dependiendo del producto; además se les cobrará un cuota para los gastos del mercaditos como gel antibacterial, cubrebocas y otros más, mismos que serán proporcionados a los clientes.



Lo que se busca es que cada domingo haya diferentes productores ofreciendo sus productos, por lo que invitaron a los ciudadanos a conocer los diversos productos orgánicos que estarán ofreciendo.

