Por ilegalidades, obra de Símbolos Patrios podría ser suspendida de forma definitiva

-Javier Chávez dijo en entrevista exclusiva para TVBUS, que a pesar de que dicha excepción estudio no fue aprobada, la dependienta inició los trabajos

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La obra de ampliación de la avenida Símbolos Patrios, podría ser suspendida de manera definitiva, debido a diversas irregularidades e ilegalidades que se han presentado, ya que todo parece indicar que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) no otorgó la excepción del estudio de impacto ambiental que promovió la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA).

Javier Chávez dijo en entrevista exclusiva para TVBUS, que a pesar de que dicha excepción estudio no fue aprobada, la dependienta inició los trabajos semanas atrás, es por esta razón que los trabajos podrían ser suspendidos de manera definitiva, aunque precisó que todavía faltan varios procesos para que se dé una resolución definitiva a los recursos de amparo que promovieron vecinos y colectivos.

Javier Chavez indicó que el estudio de impacto ambiental contempla además de la autorización para la tala de árboles y su restitución, se debe garantizar el mantenimiento al arbolado, para que se logren desarrollar, así como la autoridad e instancia responsable de ello, es por esta razón que los vecinos y los colectivos, han manifestado su preocupación, ya que no tienen confianza en que se le vaya a dar el mantenimiento adecuado al nuevo arbolado.

Por el momento un juez distrito determinó la suspensión temporal de los trabajos, aunque sólo se refiere al tema del arbolado, es decir que no se puede podar, talar o remover ninguno de los árboles que se ubican sobre la avenida de Símbolos Patrios, asimismo indicó que hasta el momento no la dependencia no les ha presentado el proyecto y en qué consisten los trabajos.

