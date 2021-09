Población penitenciaria de Oaxaca, vacunada en su totalidad contra COVID-19

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 21 de septiembre de 2021.- Mediante la coordinación entre el Gobierno del Estado, que encabeza Alejandro Murat Hinojosa; la Secretaría de Salud de Oaxaca y la Secretaría de Bienestar, este martes concluyó la jornada de vacunación contra el COVID-19 en los 10 Centros Penitenciarios, de nivel estatal, hecho con el que se garantiza el derecho a la salud de la población penitenciaria, varonil y femenil.

La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) a cargo de Heliodoro Díaz Escárraga dio a conocer que, de acuerdo a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se cumplió con la meta y se vacunaron un total de 3 mil 419 Personas Privadas de Libertad (PPL).

En la jornada se les dio prioridad a los adultos mayores, mujeres y personas que padecen alguna enfermedad crónica-degenerativa; sin embargo, también se informó que, 788 PPL hicieron uso de su derecho a decidir y optaron a no recibir la vacuna. Ante tales hechos, el titular de la SSPO exhorta a la población a recibir la dosis para no poner en riesgo su salud ni la de los demás.

Durante la emergencia sanitaria por COVID-19, en los Centros Penitenciarios se aplicaron medidas específicas para su prevención, atención y mitigación; alineadas a las directrices de la Organización Mundial de la Salud, a las Reglas Mandela y a los lineamientos de los Servicios de Salud de Oaxaca, erradicando casos positivos y de contagio.

Acciones que fueron reconocidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su informe Especial COVID-19 en Centros Penitenciarios y por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.

Por otro lado, se sigue monitoreando la salud de los elementos de Seguridad Penitenciaria y personal técnico, jurídico y administrativo que laboran en los 10 Centros Penitenciarios; así como, el equipamiento con material de higiene y seguridad (caretas, guantes, cubrebocas y de sanitización).

