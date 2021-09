Notifica Oaxaca 317 casos más de COVID-19, llega a los 74 mil 282 acumulados

-67 mil 999 personas se han recuperado de la enfermedad

-Suman cinco mil 049 defunciones, 10 más que el corte de ayer

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 21 de septiembre de 2021.- Este martes, la entidad acumula 74 mil 282 contagios por COVID-19, 317 son casos nuevos, de acuerdo con el último reporte de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), que también detalla que 67 mil 999 personas se han recuperado del virus SARS-CoV-2.

Al comparar con las cifras del día anterior, se reportan 10 decesos más, para sumar cinco mil 049 fallecimientos a causas del padecimiento infeccioso, principalmente en Valles Centrales, donde se han contabilizado un total de dos mil 262 muertes, seguido del Istmo con mil 097, Mixteca con 512, Tuxtepec con 472, Costa con 436 y Sierra 270.

La dependencia agregó, que los 317 casos nuevos identificados este martes pertenecen a 83 municipios, en primer lugar, se ubica Oaxaca de Juárez con 59 contagios, la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza con 31, Santa Cruz Xoxocotlán con 20, Salina Cruz con 15 y Santo Domingo Tehuantepec con 12, por mencionar algunos.

Indicó que, hasta el momento, el número de pacientes con la enfermedad en etapa activa aumentó a mil 234 casos, 90 más que el día de ayer, distribuidos en 137 municipios.

Mientras que la cifra de casos negativos es de 51 mil 847, las personas con síntomas sospechosos suman cinco mil 917, para un total de 132 mil 046 notificaciones.

La dependencia señaló que, de acuerdo a las estadísticas, Valles Centrales contabiliza 45 mil 049 positivos, de los cuales 535 se encuentran activos, Istmo 10 mil 196 positivos y 428 activos, Tuxtepec cinco mil 147 positivos y 109 activos, Costa cinco mil 508 positivos y 82 activos, Mixteca cinco mil 883 positivos y 35 activos, Sierra dos mil 499 positivos y 45 activos.

Precisó que en las últimas 24 horas se ingresaron a la red médica nueve pacientes, es decir hay 304 personas hospitalizadas a causa del virus; además 11 nosocomios muestran el 100% de ocupación de camas.

En tanto, Valles Centrales registra el 60.8% de ocupación hospitalaria, el Istmo 62.4%, Tuxtepec 66.7%, Costa 38.8%, Mixteca 65.9% y la Sierra no presenta pacientes hospitalizados, para un total de 58.7% de saturación de manera general.

Los SSO recordaron a la población la importancia de no bajar la guardia en las medidas sanitarias, aún en semáforo color amarillo es indispensable que todas las personas usen correctamente el cubrebocas para evitar contagios, lavarse las manos de manera frecuente y principalmente evitar lugares concurridos y poco ventilados.

