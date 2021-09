Murat y funcionarios del Gobierno Federal, se reúnen para lograr el ordenamiento del sector salud del estado



-Los objetivos principales son atender las demandas de las y los trabajadores y crear las condiciones para que Oaxaca, pueda tener el sector salud eficiente de calidad y gratuito que se merece

-El planteamiento del Presidente de México es la transformación del Sistema Nacional de Salud, a fin de tener un mejor servicio, indicó el director del Seguro Social, Zoé Robledo

-El objetivo es que haya la atención adecuada, eficiente y gratuita de los servicios de salud en el estado: Juan Ferrer, director general del INSABI.

Comunicado

Oaxaca, Oaxaca.- El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, y los directores generales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Maestro Zoé Robledo, y del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), Juan Antonio Ferrer, sostuvieron una reunión para establecer líneas de acción a fin de lograr el reordenamiento del sector salud oaxaqueño, derivada del término de vigencia de dos mil 125 plazas eventuales que no cuentan con fuente de financiamiento.

Los acuerdos definidos en esta reunión buscan fortalecer al sector salud de la entidad, permitir al Estado cumplir con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, y proteger los derechos de los trabajadores de la salud, el cual es uno de los compromisos del gobernador, Alejandro Murat Hinojosa y del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Gobernador señaló que el Gobierno del Estado trabaja para presentar una solución y no solamente llevar el problema a la federación, “y la solución radica primero en atender del hoy hacia atrás. Cerrar con cero deuda la parte de las obligaciones que tenemos tanto fiscales como de seguridad social, y regularizar y ordenar de mejor manera los gastos del sector para que Oaxaca pueda tener el sistema de salud eficiente que se merece”.

“Estamos agradecidos por el apoyo y preparados para trabajar en equipo con la urgencia que amerita el caso”, señaló.

En su intervención, el director general del IMSS, Maestro Zoé Robledo, señaló que el planteamiento del Presidente de México es la transformación del Sistema Nacional de Salud, a fin de tener un mejor servicio.

Señaló que la instrucción del titular del Ejecutivo federal es revisar la infraestructura y actualizarla, ya que se ha ampliado la cobertura y cartera de servicios, y a partir de eso se revisen los presupuestos para el tema del personal.

Dijo que es importante poner el tema de salud en el centro y alrededor de esto los elementos financieros y los temas laborales que tendrían que estar acompañados.

Juan Antonio Ferrer Aguilar, titular del INSABI, puntualizó que por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Oaxaca, este Instituto tiene dada de alta una nómina de 527 trabajadores para la atención de la pandemia por Covid 19, que al día de hoy representan 300 millones de pesos…”que nosotros los tenemos con el apoyo de la Secretaría de Hacienda. Entonces en el año 2020 son 150 millones de pesos y en el año 2021 hasta hoy hemos dado 150 millones de pesos. Yo creo que eso hay que resaltarlo porque es un apoyo extra”.

Ferrer Aguilar dijo que, a la fecha, el INSABI ha depositado puntualmente todas las aportaciones a la entidad, que suman mil 144.5 millones de pesos en 3 trimestres. “Entonces a la fecha nosotros llevamos íntegros los depósitos, del INSABI no hay ningún atraso. Ha sido algo que desde luego el presidente ha influido, pero también el Secretario Alcocer ha estado atento a lo que sucede en Oaxaca y nuestro interés es seguir apoyando”.

En este mismo marco, se llevó a cabo una reunión con el fin de favorecer el abasto suficiente de medicamentos, principalmente oncológicos, para ayudar con los requerimientos formulados por madres y padres de familia de las y los niños, así como de las y los jóvenes oaxaqueños. Por lo que se estará suministrado en los próximos días los insumos necesarios para atender todas las demandas de la población.

Asimismo, el gobernador Alejandro Murat se reunió con representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Secciones 35, 71, 73 y 94 con el fin de dar a conocer los avances alcanzados y escuchar de manera directa las inquietudes y propuestas mediante mesas de trabajo con los tres órdenes de gobierno, de las y los trabajadores de este importante sector y con ello, continuar con el diálogo abierto y de mutuo respeto entre las partes.

Reiteró que el objetivo es lograr acuerdos mediante el entendimiento para darles certeza laboral y construir juntos el sector salud que merecen las y los oaxaqueños.

Al encuentro acudieron del gobierno del estado: doctor Juan Carlos Marquez Heine, secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Oaxaca; Vicente Mendoza Téllez Girón Secretario de Finanzas; Jorge Hidalgo Tirado, subsecretario de Finanzas; Alejandro Negrete Álvarez, subdirector General de Administración y Finanzas; doctora Mariel Pizarro Castellanos, subdirectora General de Servicios de Salud; y el doctor Héctor Matus Santiago, subdirector General de Innovación y Calidad.

Por parte del Seguro Social: Luisa Obrador Garrido, titular de la Unidad de Evaluación de Organos Desconcentrados; doctora Gisela Lara Saldaña, titular de la Unidad del Programa IMSS-BIENESTAR; y Alejandro Marquina Martínez, titular de la Unidad de Personal.

A su vez, del INSABI asistieron: Alberto Cesar Hernández Escorcia, coordinador de Asuntos Jurídicos; doctor Alejandro Calderón Alipi, titular de Unidad de la Coordinación Nacional de Abastecimiento de Medicamentos y Equipamiento Médico; Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, titular de Unidad de la Coordinación Nacional de Administración y Finanzas; y Candelario Pérez, coordinador de Recursos Humanos y Regularización de Personal.

Además, de la Secretaría de Salud Federal: Marco Vinicio Gallardo, titular de la Unidad de Administración y Finanzas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario