Manifiesta Armando Contreras solidaridad con familias afectadas por sismos del 85 y 2017

-Reconoció la labor del Presidente López Obrador para apoyar a los damnificados con el plan nacional de reconstrucción

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este martes el Diputado Federal Armando Contreras Castillo, expresó en la sesión ordinaria de la Cámara Federal su sentir y solidaridad con las víctimas del sismo del 19 de septiembre de 1986 y de 2017, esto en el marco de la conmemoración de esta fecha que enlutó a cientos de familias en varios estados del país.

De manera particular expresó su solidaridad con las familias de la región del istmo de Tehuantepec, que fue afectada por el sismo del 7 de septiembre de 2017, además lamentó que los gobiernos neoliberales hayan sido insensibles con los familiares de las víctimas y los damnificados, el legislador señaló de manera directa al ex presidente Enrique Peña Nieto de no atender las necesidades básicas durante la contingencia.

Refirió que esos gobiernos se robaron hasta los apoyos que enviaban a los damnificados, incluyendo aquellos que venían de otros países, señaló que afortunadamente con la llegada del Presidente López Obrador esta situación se revirtió y como ejemplo mencionó el plan nacional de reconstrucción, que ha beneficiado a muchas familias en el país y de manera particular en Oaxaca.

