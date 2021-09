Ex trabajadores de salud se manifiestan previo a reunión con funcionarios federales y estatales

-Un grupo se colocó en el crucero del estadio de béisbol, sin bloquear la vialidad.

-Otro contingente partirá de la fuente de las 8 regiones al zócalo de la ciudad de Oaxaca de Juárez.

Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- En el marco de la reunión que tendrán los sindicatos de salud con el Delegado del IMSS Zoé Robledo, el Delegado del INSABI Juan Ferrer y el Gobierno del Estado, este miércoles ex trabajadores de salud se manifiestan en el crucero de béisbol en la ciudad capital.

De acuerdo a información vertida por algunos ex trabajadores, la convocatoria fue para instalar un bloqueo en ese lugar, sin embargo debido a que no llegaron suficientes ex trabajadores, optaron por colocarse durante la luz roja para dar a conocer a la población en general su petición de ser recontratados.

Gamaliel García Montaño, quien es uno de los más de 2 mil 100 trabajadores que fueron despedidos, mencionó que en una reunión previa con autoridades del Gobierno del Estado, acordaron no afectar a la ciudadanía con bloqueos, además mencionó que no existe división al interior de la Coordinadora de Sindicatos de Salud de Oaxaca (CSSO).

Otra actividad que tenían planeada era una marcha que partiría de la fuente de las 8 regiones al zócalo capitalino, dicha marcha estaba programada a las ocho y media de la mañana, sin embargo alrededor de las diez de la mañana el contingente aún no partía, esto debido a que uno de los sindicatos pidió tiempo para tener una reunión con sus agremiados.

Los representantes que se encontraban en la fuente de las 8 regiones, refrendaron que no existe ningún tipo de divisionismo, incluso señalaron que con el paso de los días, más personas se están sumando a su movimiento, el cual refieren es para que los Servicios de Salud los recontrate, ya que su despido fue injustificado.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario